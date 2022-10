Strukturwandel in der Lausitz  Mehr als 50 Millionen Euro für drei Projekte

In Brandenburg sollen drei weitere Projekte zum Strukturwandel in der Lausitz mit einem Investitionsumfang von rund 54 Millionen Euro an den Start gehen. Eine interministerielle Arbeitsgruppe der Landesregierung habe die Vorhaben in Senftenberg, Lauchhammer und Neuhausen bei Cottbus am Mittwoch bestätigt, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Die Förderanträge könnten nun gestellt werden.

In Senftenberg soll die Wärmeversorgung der Stadt bis Ende 2026 für rund 33,4 Millionen Euro auf klimafreundlichere Energieträger umgestellt werden, hieß es. Damit sollen jährlich rund 19.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Geplant seien unter anderem Wärmespeicheranlagen und eine zehn Kilometer lange Fernwärmetrasse aus einem „thermischen Ersatzbrennstoffkraftwerk“ in Großräschen.

In Lauchhammer sollen den Angaben zufolge bis 2027 rund 18,7 Millionen Euro in ein Bildungs- und Erlebniszentrum für Kunstguss und Industriekultur investiert werden. Die Stadt bereite sich derzeit auf das Jubiläum des Starts der Gewinnung und Verarbeitung von Erz und Kohle vor 300 Jahren vor, hieß es. Erste Teile des Projekts sollen im Jubiläumsjahr 2025 eröffnet werden.

Rund 1,6 Millionen Euro sollen bis 2024 in den „Mobility Campus Neuhausen“ fließen. Das Ausbildungszentrum soll unter anderem für die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schülern genutzt werden, die sich für technische Berufe insbesondere in der Luftfahrt interessieren. Außerdem sollen dort regionale Unternehmen zur Drohnennutzung qualifiziert und weitergebildet sowie Luftfahrtmechatroniker ausgebildet werden. (dpa)

