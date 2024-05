Tankstellen für die Seele In Brandenburgs Autobahnkirchen finden Reisende Zuflucht

Eine Kerze brennt! Dann war heute also doch schon jemand hier.“ Pfarrer Bernhard Schmidt, zuständig für die Autobahnkirche in Zeestow, einem Ortsteil der Gemeinde Brieselang am westlichen Berliner Ring, ist offensichtlich erfreut und wohl auch ein bisschen überrascht. Im Schnitt gebe es pro Tag zehn Besuche in dem Gotteshaus, erzählt er im „Raum der Stille“, einer unscheinbaren Kammer in dem eindrucksvollen Backsteingebäude. Diesen Nebenraum der Kirche können Reisende nutzen, um sich zu besinnen und wieder Kraft für ihre Weiterfahrt zu sammeln.