Tarifbewegungen an Brandenburger Kliniken Personal will mehr Geld, Kliniken haben Angst vor Pleite

Für das Pflege- und Gesundheitspersonal an insgesamt sechs Krankenhäusern in Brandenburg verhandelt die Gewerkschaft Verdi in diesem Frühjahr neue Tarifbedingungen. Verdi fordert zwischen 15 und 23 Prozent mehr Gehalt beziehungsweise eine Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD). Diesen zahlen nur drei kommunale Kliniken im ganzen Bundesland.