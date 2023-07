Täter in Psychiatrie gebracht Syrer in Brandenburger Sozialeinrichtung rassistisch beleidigt

Nach einem rassistischen Zwischenfall in Eberswalde ist ein Jugendlicher in die Psychiatrie gebracht worden.

Der 15-Jährige habe zuvor am Sonntag in einer Sozialeinrichtung einen Syrer rassistisch beleidigt, weitere Straftaten verübt und später Polizeibeamte beleidigt, teilte die brandenburgische Polizei am Montag mit.

Ermittelt werde wegen Volksverhetzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (epd)