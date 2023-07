Tesla muss Gigapläne verändern Areal für neues Batteriezell-Gebäude teils in Brandenburger Wasserschutzgebiet

Der US-Elektroautobauer Tesla wird die Vergrößerung seiner bisherigen Europa-Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree) in Deutschlands Hauptstadtregion wohl teilweise umplanen müssen. Das geht nach Tagesspiegel-Informationen aus den aktuell einsehbaren Antragsunterlagen für die Pläne hervor, mit denen Tesla die Kapazität des Werkes auf eine Jahresproduktion von einer Million Fahrzeuge steigern will. Damit wäre es dann das größte deutsche Autowerk. Doch das 300 Hektar große Areal am Berliner Autobahnring befindet sich teilweise in einem Trinkwasserschutzgebiet, was nun neue Probleme bereitet.