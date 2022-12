Tierdrama in Brandenburg Pferd stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus

Ein Bus ist im Kreis Spree-Neiße mit einem freilaufenden Pferd zusammengestoßen. Durch die Kollision am Mittwoch in Gahry in der Gemeinde Wiesengrund starb das Tier noch an der Unfallstelle.

Fahrgäste seien nicht verletzt worden, hieß es nach Erkenntnissen der Polizei am Donnerstag. Der Linienbus war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. (dpa)

