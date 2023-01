Tierische Statistik Zahl der Schafe in Brandenburg gestiegen

Die Zahl der Schafe in Brandenburg ist im Jahr 2022 um 3700 Tiere im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zum Stichtag des 3. Novembers 2022 lebten somit knapp 75.000 Schafe im Bundesland. Das geht aus dem vorläufigen Ergebnis einer Erhebung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.

Wie das Amt am Mittwoch weiter mitteilte, ist auch die Zahl der Schafe haltenden Betriebe gestiegen – um 6,4 Prozent auf 250. Pro Betrieb wurden demnach durchschnittlich gut 300 Schafe gehalten.

„Der Zuwachs bei den Schafen ist vor allem auf die gestiegene Zahl an Lämmern und Jungschafen sowie an Mutterschafen zurückzuführen“, gab das Statistikamt an. Demnach gab es 2022 rund 18.200 Lämmer und Jungschafe, also 2500 Tiere oder rund 16,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sei die Zahl der Mutterschafe um 2,2 Prozent auf 54.000 Tiere gestiegen, 1200 mehr im Vergleich zu 2021.

Die Anzahl der Milchschafe blieb laut Erhebung mit knapp 400 nahezu unverändert. (dpa)

