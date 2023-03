Tiertafel in Brandenburg Wenn das Geld bei Herrchen oder Frauchen knapp wird

Für Alexandra war der erste Besuch bei der Tiertafel kein leichter Schritt, sagt sie. Inzwischen kommt sie regelmäßig zu den Tierfutter-Ausgaben des Vereins „Sonnenzeiten für Tiere“. Für ihre beiden Hunde gibt es Futter und Leckerchen und manchmal auch ein Spielzeug. Ähnlich wie die Tafeln, die Menschen in der Not wertvolle Stütze sind, unterstützt die Tiertafel bei finanzieller Not.

Das sie einmal die Tiertafel brauchen würde, hätte sich Alexandra früher nicht träumen lassen. Die Berlinerin lebt seit einigen Jahren im Havelland. Die Architektin hatte sich nach einigen Jahren als Angestellte in die Selbständigkeit gewagt. Sie sei schon immer tierlieb gewesen, sagt Alexandra, die sich nur mit Vornamen vorstellen möchte. Zu Hause wartete der Hund des Lebensgefährten. Dazu kam vor über zwölf Jahren Bicho. Der kleine Mischling wurde schwer verletzt von spanischen Tierschützern gerettet, bevor er nach Deutschland gebracht wurde. Herzkrank, das rechte Auge machte Probleme, der Kiefer rechts war gebrochen, dazu mehrere Rippen.

Petra Birkholz hilft mit ihrem Verein „Sonnenzeiten für Tiere“aus, wenn anderen das Geld ausgeht. © Silvia Passow/Silvia Passow

Alexandra nahm den Hund auf, bezahlte die kostspielige Therapie. Später kam der Hund des nun ehemaligen Lebensgefährten dazu. Dann der Zusammenbruch, eines Morgens, im Büro. Burnout, von jetzt auf gleich ging gar nichts mehr. Seitdem ist die 48-Jährige in Behandlung, ist kaum noch belastbar, bekommt derzeit Bürgergeld. Als das Geld zu knapp wurde, suchte sie Unterstützung bei der Tiertafel.

Spenden gesucht Futterspenden können beim Vereinssitz in der Rembrandtstraße 11 in Falkensee in der Spendenbox am Gartenzaun hinterlassen werden. Oder direkt an der Ausgabestelle, jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 15 Uhr am Falkenmarkt in der Spandauer Straße 112 in Falkensee

Petra Birkholz unterstützt mit ihrem Verein „Sonnenzeiten für Tiere“ in finanzielle Not geratene Frauchen und Herrchen mit einer Tiertafel. Egal ob Hund, Katze, Kaninchen oder Vogel, kann Bedürftigkeit nachgewiesen werden, gibt es hier Futter und Zubehör, allerdings keine Vollversorgung, erklärt Birkholz. Verteilt wird, was zuvor gespendet wurde. 110 Tiere, knapp die Hälfte davon Hunde, versorgt die Falkenseerin. Bedingung: Die Tiere müssen vor dem finanziellen Engpass im Haushalt gelebt haben. „Manche der Tierhalter könnten ohne unsere Hilfe ihre Tiere nicht versorgen“, sagt Birkholz. „Oft sind die Tiere der einzige soziale Kontakt, der letzte Halt“, erklärt sie. Ohne Hilfe müssten sie ins Tierheim, die Kosten würden sich nur verlagern, für Mensch und Tier wäre die Trennung ein weiteres Drama.

Auch für Alexandra sind die Hunde der Halt im Leben. Die Hunde geben ihrem Tag Struktur, sorgen für regelmäßige Spaziergänge. „Ich weiß nicht, ob es mich ohne meine Tiere noch geben würde“, sagt sie. Birkholz und die Tiertafel sind für sie nicht nur Versorgung, sondern auch Freunde in der Not geworden.

