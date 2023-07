Tödliches Badeunglück Sechsjähriges Mädchen in Brandenburg ertrunken

Ein sechsjähriges Mädchen ist im Rangsdorfer See im Landkreis Teltow-Fläming ertrunken. Das Mädchen sei am Sonntag gegen 15.30 Uhr von seinen Eltern als vermisst gemeldet und am Abend von Rettungskräften leblos aus dem See südlich von Berlin geborgen worden, teilte die Polizei mit. Das Kind habe zunächst mit Verwandten am Wasser gespielt und sei dann plötzlich nicht mehr auffindbar gewesen.

Polizei und Rettungskräfte leiteten sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein – neben einem Diensthund kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Rahmen einer systematischen Absuche des Sees fanden Taucher das Mädchen im See. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. (dpa/cmü)