Tödliches Unglück in Brandenburg 82-Jähriger nach Unfall bei Pritzwalk gestorben

Ein 82-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Auffahrt zur B189 nahe Pritzwalk (Landkreis Prignitz) im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Donnerstagmittag an der Auffahrt von der B103 zur B189 nach links von der Straße abgekommen und mit dem Auto in einen Straßengraben gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit.

Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Mann, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist nach Angaben des Sprechers, ob der Mann wegen eines gesundheitlichen Leidens oder durch die Verletzungen des Unfalls starb. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (dpa)