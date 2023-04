Tragischer Unfall in Brandenburg 82-Jährige in Wittenberge von Radlader angefahren und gestorben

Eine 82-Jährige ist von einem Radlader in Wittenberge im Landkreis Prignitz angefahren worden und gestorben. Die Frau wollte auf dem frei zugänglichen Gelände eines Entsorgungsunternehmens ihren Kompost abladen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 51-jährige Fahrer des Radladers fuhr am Freitagvormittag rückwärts und übersah den Angaben zufolge offenbar die Frau. Sie starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Ein Notfallseelsorger und ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. (dpa)