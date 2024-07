Unparteiische Beschwerdestelle Bürger beklagen missglückte Kommunikation mit Polizisten

Ihre Doppelrolle ist nicht einfach: Als erste Polizeibeauftragte Brandenburgs muss Inka Gossmann-Reetz unparteiisch Beschwerden von Bürgern über die Polizei bearbeiten und gleichzeitig Ansprechpartnerin für Polizistinnen und Polizisten sein, die mutmaßliche Missstände im Dienst melden. Nun zeigt sich: Der Kummerkasten wird genutzt. In den ersten neun Monaten ihrer Amtszeit bis Ende 2023 gingen 53 Beschwerden und Eingaben bei der Polizeibeauftragten ein. 38 Prozent der Beschwerden wurden als begründet oder teils begründet eingestuft.

Die Hälfte der Beschwerden kommt von Bürgern

Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Beschwerden stammt direkt von Bürgern, wie aus dem ersten Tätigkeitsbericht der Beauftragten hervorgeht. 38 Prozent der Beschwerden wurden von Polizeibediensteten eingereicht, 13 weitere wurden initiativ erhoben, behandeln also „eindrückliche Fälle, die infolge der öffentlichen Medienberichterstattung viele Reaktionen in der Gesellschaft hervorgerufen haben“, heißt es im Bericht. Für Schlagzeilen hatten beispielsweise verschwundene Polizei-Munition und die angebliche Quälerei von Diensthunden gesorgt.

Die Bürger beschwerten sich überwiegend über mögliches Fehlverhalten der Polizei, Unhöflichkeiten oder „subjektiv unangenehmen empfundene Situationen“, zum Beispiel bei Demonstrationen oder Verkehrskontrollen. Konkrete Beispiele enthält der Bericht nicht, weil die Beauftragte zur Anonymität verpflichtet ist. Die Beobachtung der Beauftragten: Die Beschwerdeführer wünschten sich mehr direkte Gespräche und direkte Entschuldigungen bei Fehlverhalten von den handelnden Beamten am Einsatzort. Es komme zudem vor, dass Bürger keine Eingangsbestätigung für an die Polizei übersandte Anliegen bekommen oder ihnen erst spät geantwortet werde. „Die Betroffenen bleiben unverstanden und ungehört zurück. Dies birgt oft die Gefahr von massiver Enttäuschung in die Polizei und staatliche Strukturen“, heißt es in dem Bericht.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Viele Fälle seien auf mangelnde Transparenz und Kommunikation vor Ort zurückzuführen. „Es ist wichtig, dass die Polizeibehörde ihre Kommunikation überprüft“, heißt es im Fazit des Berichts. Möglicherweise seien Schulungen erforderlich, um das Verhalten der Polizeibediensteten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch innerhalb der Organisation zu verbessern.

Es zeichnen sich erste Indizien dafür ab, dass Mitarbeitende ermutigt sind, ihre eigene Organisation kritisch zu reflektieren. Aus dem Bericht von Brandenburgs erster Polizeibeauftragten Inka Gossmann-Reetz

Denn auch einige Polizistinnen und Polizisten scheinen mit dem teils herrschenden Ton Probleme zu haben. Dass 38 Prozent der Beschwerden direkt von Polizeibediensteten kamen, wertet Gossmann-Reetz positiv: „Es zeichnen sich erste Indizien dafür ab, dass Mitarbeitende ermutigt sind, ihre eigene Arbeit und Organisation kritisch zu reflektieren.“

Erste Forderungen, eine externe Polizei-Ombudsstelle einzurichten, hatte es in Brandenburg schon vor zehn Jahren nach dem spektakulären „Maskenmann-Fall“ um eine Entführung gegeben, als Polizisten einseitige Ermittlungen und Mobbing durch Vorgesetzte beklagten. Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte sich 2019 zum Ziel gesetzt, in dieser Legislatur die Stelle zu schaffen.

Klagen über Rassismus, Sexismus und Homophobie

Bedenklich findet Gossmann-Reetz den zweithäufigsten Beschwerdegrund: diskriminierende Verhaltensweisen oder Äußerungen, also Rassismus, Sexismus oder Homophobie. Ein hoher Prozentsatz der Beschwerden zu diesem Bereich – 17 Prozent drehen sich darum – könnte „auf ernsthafte Probleme mit der Polizeikultur oder dem dienstlichen Umfeld hinweisen, die dringend angegangen werden müssen“, heißt es im Bericht. Die Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen liege bei der Leitung der Polizei, dem – derzeit CDU-geführten – Innenministerium und dem Gesetzgeber.

Die Gewerkschaft der Polizei sah die neue Stelle skeptisch, auch die Opposition hatte Bedenken, denn die gelernte Krankenschwester aus Oberhavel hat ein Parteibuch: Vor ihrer Wahl zur Beauftragten im Februar 2023 durch das Parlament war Gossmann-Reetz innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Für mich bleibt die Neutralität gegenüber allen Anliegen und Handelnden oberstes Gebot“, betont sie nun in ihrem ersten Bericht.