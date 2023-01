Urmensch aus der Uckermark Die Dame von Fredenwalde

Sie scheint eingenickt zu sein, der Kopf liegt auf der Seite, die Beine sind angewinkelt. So wurde die mutmaßlich junge Dame vor 8200 Jahren auf dem Weinberg bei Groß Fredenwalde in der Uckermark bestattet. Am Freitag wurde dieser spektakuläre Fund vom ältesten Friedhof Deutschlands in der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Er ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes der Universitäten Göttingen und Kiel sowie der HTW und der Landesarchäologie Brandenburg. Dieses wurde 2012 mit Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft begonnen.

