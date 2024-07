Verdi boykottiert die AfD Gewerkschaft startet Kampagne zur Brandenburg-Wahl

Unter dem Slogan „Wir sorgen für alle“ hat die Dienstleistungsgewerkschaft eine Kampagne für die Brandenburger Landtagswahl am 22. September gestartet. Verdi präsentierte am Montag (1.7.) in Potsdam Forderungen für eine Verbesserung der Bedingungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kindertagesstätten in der nächsten Wahlperiode. Dazu will die Gewerkschaft von den Parteien und Direktkandidaten bis 15. August die Positionen abfragen und dann auch veröffentlichen. Die extrem rechte AfD wird von der Gewerkschaft, die im Land 50.000 Mitglieder zählt, dabei boykottiert.

„Wir werden die AfD nicht befragen“, sagte Jana Seppelt, Verdi-Landesfachbereichsleiterin Gesundheit, Soziales und Bildung in Berlin-Brandenburg auf der Pressekonferenz. Man habe sich das reiflich überlegt. „Hintergrund der Entscheidung ist, dass unserer wichtigster Wert Solidarität ist, über Hautfarbe, Nationalität und sexueller Identität hinweg“, betonte Seppelt. „Genau diesen Zusammenhalt stelle die AfD massiv infrage.“ Hinzu komme, dass die AfD Gewerkschaften bekämpfe.

„Für unsere Kollegen ohne deutschen Pass schafft das ein Klima der Angst. Das sind die Rückmeldungen, die wir aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kitas haben erhalten.“ Ganz abgesehen davon, so Seppelt, dass man in Krankenhäusern und der Pflege einpacken könne, sollte die AfD mit ihren Vertreibungsforderungen durchkommen. Eine solche Politik sei nicht allein unsolidarisch, sondern wirtschaftsfeindlich.

Wir sind parteipolitisch unabhängig. Aber wir sind sehr klar in unserer Haltung zu rechtsextremen und faschistischen Parteien. Das heißt: Wir stehen als ver.di aktiv gegen die AfD. Benjamin Roscher, Vize-Landesbezirkschef von ver.di für Berlin-Brandenburg

„Wir sind parteipolitisch unabhängig“, betonte Vize-Landesbezirkschef Benjamin Roscher. „Aber wir sind sehr klar in unserer Haltung zu rechtsextremen und faschistischen Parteien. Das heißt: Wir stehen als Verdi aktiv gegen die AfD.“

So wenig Verdi von der AfD erwartet, so viel wiederum von den Brandenburger Parteien. Zu den aktuellen Forderungen der Gewerkschaft gehören eine verlässliche Finanzierung und damit der Erhalt aller Krankenhäuser, aber auch mehr Geld vom Land für Investitionen dort über einen extra Fonds. Die Auszahlung könne und müsse an gute Löhne gekoppelt werden, hieß es.

Forderung nach extra Krankenhausfonds Brandenburgs

Im Land gibt es 54 Krankenhäuser, davon 22 in öffentlicher, 19 in privater Trägerschaft. 13 Häuser werden von freien Trägern betrieben. Es sei eine reale Gefahr, dass insbesondere in Krankenhäusern auf dem Lande weiter abgebaut werde, warnte Bezirksvorstandsmitglied Janina Michalke, die selbst als Gesundheits- und Krankenpflegerin im kommunalen Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ arbeitet. Das kommunale Haus sei bisher eins von lediglich zwei Krankenhäusern im Land, in denen der Tarif des öffentlichen Dienstes gezahlt werde. Das müsse die Regel sein. Es sei ein Unding, dass das Universitätsklinikum in Cottbus bisher nicht dabei sei, heißt es.

Für die nach wie vor überlasteten Kitas fordert Verdi kleinere Gruppen, eine Entlastung der Leitungen und eine Ausweitung der Erzieherausbildung und in der Pflege bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, um den Beruf attraktiver zu machen.

Die neue Kampagne für Kitas, Krankenhäuser und Pflege ist eine Ergänzung zur bereits seit Monaten laufenden Aktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und seiner Einzelgewerkschaften zur Landtagswahl für eine höhere Tarifbindung durch ein Tariftreuegesetz, einen höheren Mindestlohn.

Die Glaubwürdigkeit insbesondere der SPD hat bei der Dienstleistungsgewerkschaft gelitten. Im Wahlprogramm 2019 und im Koalitionsvertrag des seit 2019 regierenden Bündnisses aus SPD, CDU und Grünen war ein Tariftreuegesetz mit der Kopplung von öffentlichen Aufträgen an Tarifbindungen verankert. Im Gegensatz zum Nachbarland Berlin wurde dies hier aber nicht umgesetzt. „Wir sehen das sehr, sehr kritisch“, sagte Roscher. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass es nun wieder im SPD-Wahlprogramm steht.“