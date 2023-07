Verfahren gegen Medien und Wissenschaftler Hohenzollern-Oberhaupt stoppt Prozessflut – und verheddert sich dabei

Die Akte um die Hohenzollern-Prozessflut schien erledigt. Doch nun überrascht Georg Friedrich Prinz von Preußen mit einer uneingeschränkten Ehrenerklärung zugunsten seines langjährigen Medienanwalts Markus Hennig. Der hatte für ihn die im Ausmaß bundesweit einmaligen Verfahren gegen Medien, Wissenschaftler und Politiker im Hohenzollern-Streit geführt.

Die „Generalverwaltung des vormals regierenden preußischen Königshauses“ hat nunmehr zugleich eine frühere offizielle Auskunft revidiert, in der ein Sprecher nach Rücksprache mit dem Hohenzollern-Oberhaupt dieser Zeitung am 19. Juni 2023 mitgeteilt hatte: „Die Zusammenarbeit mit dem Anwaltsbüro ist beendet worden.“ Ist sie nun also doch nicht. Die Turbulenzen bleiben rätselhaft.

Im Kern geht es um die Frage, warum entgegen der öffentlichen Ankündigung von Georg Friedrich Prinz von Preußen vom 8. März 2023 seine Verfahren gegen Historiker und Journalisten einige Monate später immer noch nicht gestoppt worden waren, was erst nach Enthüllungen des „Spiegel“ dann bis zum 19. Juni erfolgte. Ein Alleingang des Anwalts war demnach nicht der Grund.

Anwalt: Habe nicht eigenmächtig agiert

„Es wurden durch Herrn Hennig keine Verfahren entgegen der Anweisung von Prinz Georg Friedrich eigenmächtig fortgeführt“, heißt es in der „Konkretisierung“, die Michael Langer, persönlicher Referent des Hohenzollern-Oberhaupts, am 21. Juni an diese Zeitung schickte. „Richtig ist somit, dass die öffentlich erklärte Grundsatzentscheidung von Prinz Georg Friedrich, sämtliche anhängigen Verfahren durch Klagerücknahme zu beenden, von Herrn Rechtsanwalt Hennig auch ordnungsgemäß umsetzt wurde.“ Die Zusammenarbeit mit ihm werde naturgemäß beendet, „weil es dann keine neuen Verfahren gibt“.

Nun also wieder Eintracht. Unter Verweis auf diese Klarstellung betont Hennig gegenüber dieser Zeitung, „dass meinerseits nicht nur völlig ordnungsgemäß, sondern insbesondere auch nicht eigenmächtig agiert worden ist.“ Klargestellt sei damit ebenso, „dass keine Mandatsbeendigung vorliegt und insbesondere keine Zusammenarbeit, und schon gar nicht ‚im Unfrieden‘, beendet wurde“, so Hennig. „Das Gegenteil ist der Fall.“

Daher habe ich entschieden, alle noch offenen Verfahren zu beenden, was inzwischen auch umgesetzt wurde. Georg Friedrich Prinz von Preußen, in seinem Interview mit der „Welt“ am 8. März 2023

Wenn es aber kein Alleingang des Anwaltes war, dann hat Georg Friedrich Prinz von Preußen in öffentlichen Verlautbarungen mehrfach mit Falschangaben operiert. So hatte das Hohenzollern-Oberhaupt in seinem Interview mit der „Welt“ am 8. März 2023 wörtlich erklärt: „Daher habe ich entschieden, alle noch offenen Verfahren zu beenden, was inzwischen auch umgesetzt wurde.“ Vergangenheit. Doch noch drei Monate später waren Anfang Juni am Berliner Kammergericht Verfahren mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und dem Hochschullehrer Torsten Tristan Straub anhängig, Verhandlungstermine für den 15. Juni und 22. Juni angesetzt.

Als der „Spiegel“ dies am 9. Juni 2023 publik machte, reagierte Georg Friedrich Prinz von Preußen am gleichen Tage in einer Presseerklärung wegen der Berichterstattung „zu angeblich weiterlaufenden Verfahren“ so: „Bereits im März dieses Jahres habe ich die Anweisung erteilt, sämtliche Verfahren gegen Journalistinnen und Journalisten zu beenden. Meine Anwälte haben mir erneut bestätigt, dass meine Anweisungen auch umsetzt wurden.“

Im Widerspruch dazu steht, dass am gleichen Tag sein Anwalt Hennig im Fall des Hochschullehrers Straub in einem Schreiben an das Berliner Kammergericht sogar die Aufhebung und Verlegung des für den 22. Juni angesetzten Verhandlungstermins beantragte – wegen nötiger umfangreicher Vorbereitungen und mit seiner hohen Belastung begründet.

Prozesstermine wurden verschoben

Hennig schlug Ersatztermine zwischen dem 17. Juli 2023 und dem 24. August 2023 vor, mit Erfolg. Das Kammergericht setzte daraufhin den 24. August als neuen Verhandlungstermin an. Auf Nachfrage begründet Hennig diesen Zug vor allem damit, dass das Gericht einen Dialog über gütliche Einigung angeregt hatte. Die öffentliche Ankündigung seines Mandanten sei jedenfalls „umfassend und unter Berücksichtigung der anwaltlichen Sorgfaltspflicht zeitnah sowie rechtzeitig vor den Gerichtsterminen umgesetzt“ worden, behauptet Hennig. „Es existieren keine Widersprüche – die Verfahrensabläufe sind zu berücksichtigen.“

Georg Friedrich Prinz von Preußen habe „sämtliche Verfahren durch Klage- bzw. Antragsrücknahme beendet“, so dessen Referent und Sprecher Langer – und versucht eine weitere Erklärung. „Einige Akten konnten allein deshalb noch nicht vollständig abgewickelt werden, weil Kostenausgleichsentscheidungen des Gerichts noch vorbereitet werden mussten, die bei Beendigungen notwendig sind.“

Doch am Ende war nur ein Dreizeiler an das Kammergericht nötig, mit dem Hennig etwa im Fall Straub am 13. Juni die Hohenzollern-Klage gegen den Wissenschaftler zurückzog, wie zuvor bereits gegen die „FAZ“. Auch das Verfahren gegen die PNN, das noch am 19. Juni am Landgericht Berlin anhängig war, wurde inzwischen gestoppt. Das alles hätte Georg Friedrich Prinz von Preußen nach seiner Ankündigung noch im März über die Bühne bringen können.