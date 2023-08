Verstärkte Polizei-Kontrollen vor Schulen Mehr als 300.000 Schüler starten in Brandenburg ins neue Schuljahr

Rund 318.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg drücken im neuen Schuljahr wieder die Schulbank. Am Montag war vor den Schulen viel los - die Kinder waren auf dem Schulweg unterwegs oder Eltern brachten sie zur Schule.

Im Rahmen einer Aktion für mehr Sicherheit im Verkehr sind beim Start sogenannte Schutzengel mit neongelben Westen dabei und helfen mit, dass es nicht zu Unfällen kommt. Die Polizei kontrolliert in den ersten beiden Schulwochen nach Angaben des Polizeipräsidiums verstärkt vor Schulen und auf Schulwegen.

Mit Tempo 46 in der 30er-Zone unterwegs

In der Region Potsdam und Potsdam-Mittelmark wurden am Montag an 15 Kontrollstellen vor den Schulen in der Region 23 Verstöße festgestellt, darunter nach Angaben der Polizeidirektion West ein Autofahrer, der mit 46 Kilometern pro Stunde vor der Grundschule in der Gemeinde Nuthetal unterwegs war. Erlaubt ist dort höchstens Tempo 30.

„Wir hatten im Bereich unserer Inspektion im letzten Jahr 107 Unfälle, bei denen Kinder beteiligt waren. Davon ereigneten sich 33 Unfälle auf dem Weg von oder zur Schule“, teilte der Leiter der Polizeiinspektion Potsdam, Polizeidirektor Christian Hylla, mit. Es sei eines der wichtigsten Ziele der Polizei gerade Kinder besonders im Straßenverkehr zu schützen und Unfälle generell zu verhindern. „Ich appelliere gerade an die Autofahrer und hier besonders an die Eltern der Schulkinder, im Umfeld der Schulen besonders rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren“, so Hylla.

Rund 500 Lehrkräfte fehlen

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Brandenburg liegt in diesem Schuljahr um rund 8000 höher als im vergangenen Schuljahr. Darunter sind etwa 25.000 Erstklässler, die am Samstag bereits Einschulung feierten. In Brandenburg fehlen zum Schulstart laut Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) noch knapp 500 Lehrkräfte. 1380 Lehrkräfte wurden unbefristet eingestellt, darunter 490 Seiteneinsteiger.

Anders als Freiberg hält der Landeselternrat die Stundentafel nicht für gesichert. „Es fehlen nicht nur die 500 Lehrer, sondern auch die Langzeiterkrankten und die Lehrkräfte in Elternzeit“, sagte die Vorsitzende Ulrike Mauersberger der „Märkischen Allgemeinen“ (Montag). (dpa/mit cmü)