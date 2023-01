Versuchtes Tötungsdelikt in Brandenburg 57-Jährige nach Schüssen auf Ex-Partnerin in Untersuchungshaft

Nach Schüssen auf ihre Ex-Partnerin in Zepernick (Barnim) ist eine 57-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Bernau habe den Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen, teilte Staatsanwältin Ricarda Böhme am Dienstag mit.

Am Neujahrsmorgen war eine 56-Jährige auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses in Zepernick angeschossen worden. Laut Polizei war gegen 6.10 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Die 57-Jährige wurde von der Polizei als Tatverdächtige festgenommen.

Die beiden Frauen seien in der Vergangenheit liiert gewesen, sagte Böhme. In der Neujahrsnacht habe die 57-Jährige ihre Ex-Partnerin aufgesucht. Am Neujahrsmorgen seien dann auf der Terrasse mehrere Schüsse abgegeben worden. Mindestens einen Schuss soll die 57-Jährige laut Haftbefehl in Tötungsabsicht abgegeben haben, wie Böhme berichtete.

Die 57-Jährige sei im Besitz eines kleinen Waffenscheins, der sie aber vermutlich nicht zum Führen der Waffe berechtige, sagte Böhme. Daher werde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft. (dpa)

