Vertreiben statt bejagen? Wildschwein-Debatte in Brandenburg – Widerstand gegen Drückjagden in Kleinmachnow

Sechs Monate nach der Aufregung um den falschen Löwen in Kleinmachnow ist man in der 20.000-Einwohner-Gemeinde im Südwesten Berlins in Sorge um die Wildschweine: Mit einer Petition, dass künftig auf Drückjagden in der Ortslage von Kleinmachnow verzichtet werden soll, möchte die Initiative „Bündnis für Wildtierrespekt“ einen bewussten Umgang mit der Wildschweinpopulation erreichen. Über die Tiere gab es in der Vergangenheit oft Beschwerden.