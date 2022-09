Von Staatsbesuch bis Terrorangriff Wie Spezialisten in Potsdam den Brandenburger Luftraum beschützen

Wenn US-Präsident Joe Biden in der Air Force One im Landeanflug auf den BER ist, schauen in Potsdam-Eiche bis zu 32 Augenpaare gebannt auf die Bildschirme. In einem geräumigen Konferenzraum im Erdgeschoss auf dem Gelände des Landespolizeipräsidiums laufen die Fäden zusammen, um den Luftraum über Brandenburg vor Gefahren zu schützen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden