Vorfälle häufen sich Wahlplakate in mehreren Orten Brandenburgs beschädigt

In mehreren Orten in Brandenburg sind am Wochenende Wahlplakate beschädigt worden. In Ziesar im Landkreis Potsdam-Mittelmark habe ein betrunkener Mann am Sonntagmorgen mehr als 15 Wahlplakate verschiedener Parteien heruntergerissen und beschädigt, teilte die Polizei mit. Anwohner hätten ihn beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. Derzeit mehren sich Angriffe im Wahlkampf zur Europawahl und zu den Kommunalwahlen am 9. Juni.

In Frankfurt (Oder) rissen drei Männer zwischen 24 und 29 Jahren am Samstagnachmittag laut Polizei mehrere Wahlplakate einer Partei herunter, beschädigten sie und warfen sie in den Müll. Ein Zeuge habe dies gesehen. Um welche Partei es sich handelte, war zunächst unklar. Die Polizei spürte die Männer auf und stellte ihre Identitäten fest.

In Lindow (Mark) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin beobachteten Zeugen laut Polizei, wie zwei 14-jährige Jugendliche Wahlplakate verschiedener Parteien zerstörten oder mit Hakenkreuzen und anderen Symbolen beschmierten. Unter den Zeugen sei auch ein Lokalpolitiker aus Lindow gewesen, der die Jugendlichen mit anderen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten habe. Das Motiv der 14-Jährigen war zunächst unklar.

In Prenzlau in der Uckermark und in Greiffenberg, einem Ortsteil von Angermünde, besprühten bisher unbekannte Täter 17 Wahlplakate verschiedener Parteien mit schwarzer und weißer Farbe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. (dpa)