Wagenknecht-Bündnis in Brandenburg Arbeitsrichter Crumbach will neue Partei in den Landtag führen

Fünfzehn Minuten hält sie durch. Eine Viertelstunde lang redet Sahra Wagenknecht beim Landesparteitag ihres Bündnisses BSW am Sonnabend in Potsdam zwar nicht über Brandenburg, sondern den Bund, aber immerhin ohne sofort die Karte zu spielen, die nach ihrer Überzeugung auch in der Mark stechen wird: ihre Friedenspolitik oder das, was sie für friedensschaffend hält. Nach einer Pauschalabrechnung mit der Ampel, deren Politik an das „Ende der DDR-Zeit erinnere“, kommt sie im Konferenzraum des Hotels Mercure, einem DDR-Hochhaus im Herzen der Landeshauptstadt, zu ihrem Kernthema.