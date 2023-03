Leipzig-Fans verpassen Spiel in Manchester  Warnstreik legt Flugbetrieb an vier deutschen Flughäfen ganz oder teilweise lahm 

Fluggäste müssen sich am Montag erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. An den Airports in Hamburg, Hannover und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER begannen in der Nacht ganztägige Warnstreiks.

Aufgerufen waren auch die Beschäftigten des Bremer Airports auf, ihre Arbeit niederzulegen. Die Warnstreiks dürften auch Auswirkungen auf andere Standorte haben. Die Flughäfen rieten Reisenden, sich bei ihrer Airline zum Flugstatus zu informieren.

Allein am BER wurden rund 200 Abflüge gestrichen. Nach Angaben des Flughafens sind davon etwa 27.000 Passagiere betroffen. Der Flughafen ging davon aus, dass zudem etwa ein Drittel der rund 200 geplanten Landungen ausfallen, wie ein Sprecher am Sonntag sagte.

Aufgerufen zum Warnstreik des Sicherheitspersonals hat die Gewerkschaft Verdi. Der Warnstreik hatte am BER Montagfrüh um 3.30 Uhr begonnen und soll um Mitternacht enden. „Die Auswirkungen sind massiv“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Verdi rechnete am BER mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, am frühen Morgen seien es etwa 50 gewesen. Es sei eine Kundgebung vor dem BER-Terminal auf dem Willy-Brandt-Platz geplant.

Am Hauptstadtflughafen strandeten nach Angaben eines dpa-Reporters am Montagmorgen nur wenige Passagiere, die ahnungslos waren.

Auch an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen soll sich das Sicherheitspersonal am Arbeitskampf beteiligen.

Die Streiks wirken sich auch auf das Champions-League-Spiel von RB Leipzig bei Manchester City aus. Einige Fans des Pokalsiegers treten die Reise zum englischen Meister nicht an, da ihr Flug kurzfristig gestrichen worden ist.

Die Nachricht erreichte die betroffenen Personen teilweise während des Bundesliga-Spiels gegen Mönchengladbach am Samstag. Das Leipziger Kontingent von 3000 Tickets für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) war bereits Ende Januar vergriffen. Wie viele Fans genau betroffen sind, ließ sich nicht beziffern. Der Fanverband versuchte über das Wochenende, eine kurzfristige Alternative per Charterflieger nach Manchester zu organisieren. Die nur den Hinflug beinhaltende Reise, die etwa 380 Euro pro Person kosten sollte, kam allerdings aufgrund zu geringen Interesses nicht zustande. Als Gründe nannte der Fanverband den Preis, Stornierungen und durch Anhänger selbst gefundene Alternativen.

Am Hamburger Flughafen begann der Warnstreik bereits am Sonntagabend. „Der Streik ist pünktlich losgegangen“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe der Deutschen Presse-Agentur. Für Montag wurden nach Angaben des Flughafens alle 123 ursprünglich geplanten Starts abgesagt und auch mindestens 50 der ursprünglich 121 vorgesehenen Landungen.

Aufgerufen zu dem Protest hatte die Gewerkschaft etwa 2000 Beschäftigte. Der Warnstreik trifft mitten in den Hamburger Frühjahrsferien voraussichtlich Zehntausende Flugreisende. Landungen sind demnach am Montag zwar möglich. Streikbedingt würden aber auch bei Ankünften ganztägig Flugstreichungen und deutliche Verzögerungen erwartet.

Es sei „mit massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und einer erheblichen Anzahl an Flugausfällen zu rechnen“, teilte die Fluggesellschaft Eurowings am Sonntag auf Anfrage mit. „Eurowings ist nicht Tarifpartner in dieser Auseinandersetzung, sondern – wie viele andere Airlines auch – Betroffener“, hieß es. Den Kundinnen und Kunden seien – soweit möglich – Alternativen oder Umbuchungen auf die Bahn angeboten worden.

Flughafenverband: Ankündigung kam für Passagiere zu kurzfristig

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV werden nach aktuellem Stand insgesamt 351 Abflüge gestrichen. 45.000 Passagiere seien direkt betroffen. Bundesweit sei mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren zu rechnen, da auch Flüge von anderen Flughäfen ausfallen werden. Erneut würden Reisende zum Spielball des Arbeitskampfes, kritisierte der Verband und monierte, die Ankündigung sei kurzfristig gekommen. Die Passagiere hätten kaum eine Chance, sich Alternativen zu suchen.

Die Gewerkschaft nannte als Hintergrund die bislang erfolglosen Tarifverhandlungen für eine angemessene Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Verdi steht nach eigenen Angaben seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen. Vom Bundesverband lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Verdi: Seit 2013 wird über Erhöhung gesprochen

Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde über eine Erhöhung gesprochen, betonte Verdi. Zuletzt sei Anfang 2019 vereinbart worden, die Verhandlungen dazu fortzusetzen. Sie wurden laut Verdi im Januar aufgenommen und im Februar 2020 fortgesetzt. Wegen der Pandemie seien die Gespräche vom BDLS nicht weitergeführt worden. Erst durch eine erneute Verabredung in der Entgelttarifrunde 2022 war der Gewerkschaft zufolge der BDLS bereit, über die Forderungen zu verhandeln. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt.

Bereits im vergangenen Januar war es wegen Streiks am BER zu erheblichen Einschränkungen gekommen. Damals waren einen ganzen Tag lang zentrale Arbeitsbereiche bestreikt worden und der Flugbetrieb war den ganzen Tag über vollständig eingestellt worden. Rund 35.000 Passagiere waren davon betroffen, dass etwa 300 Starts und Landungen gestrichen wurden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte damals die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit im Rahmen der laufenden Tarifrunde zum Warnstreik aufgerufen. Rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten sich an einer Kundgebung auf dem Gelände. (dpa)

