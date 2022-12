Warum es in Brandenburg unruhiger wird Union bricht aus der SPD-Machtlogik aus

Darauf war Verlass, mit Popcorn-Faktor. Wenn die märkische Union mal wieder den Vorsitz neu besetzt, was seit 1990 in Brandenburg so oft nötig wurde wie in keiner anderen Partei, gab es ein Hauen und Stechen. Meistens. Das korrelierte, trotz ab und zu ruhiger Phasen des Wundenleckens dazwischen, insgesamt mit dem miesen Abschneiden bei Landtagswahlen im „roten“ Brandenburg.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden