Paukenschlag im Abwasserkonflikt um die Tesla-Fabrik in Grünheide: Erkners Bürgermeister Henryk Pilz ist als Verbandsvorsitzender des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) „mit sofortiger Wirkung“ zurückgetreten. Das erklärte Pilz nach einer Sondersitzung der Versammlung der 16 Mitgliedskommunen des WSE am Freitag in Strausberg.

Die Beschlussvorlage von WSE-Verbandsvorsteher Andre Bähler, die Abnahme von Abwasser der Gigafactory in Grünheide wegen überschrittener Grenzwerte zu stoppen, wurde nach seinen Worten nicht zur Abstimmung gestellt. Die Versammlung wurde demnach unterbrochen und vertragt.

Pilz hatte das Vorgehen von Bähler gegen Tesla unterstützt und die Sondersitzung einberufen. „Die Lobbyisten haben gewonnen“, sagte Pilz. Weitere Erklärungen wolle er nicht abgeben. Auch Bähler wollte sich zu dem Eklat nicht äußern.