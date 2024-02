Tagesspiegel Plus Exklusiv Wasserversorger will Tesla kein Abwasser mehr abnehmen : Nach Referendum neue Eskalation um Fabrik in Grünheide

Gerade scheiterte der US-Konzern von Elon Musk an einem lokalen Bürgervotum mit dem Plan, das deutsche Werk zu vergrößern. Nun folgt eine Kampfansage des örtlichen Wasserversorgers.