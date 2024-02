Wie hat Grünheide abgestimmt? Showdown um Erweiterung der Tesla-Fabrik in Brandenburg

Hochspannung um das deutsche Tesla-Werk bei Berlin: Noch am Dienstag soll das Ergebnis einer Bürgerbefragung verkündet werden, das den Weltkonzern bei der geplanten Erweiterung seiner Fabrik in der Hauptstadtregion bestätigen – oder ausbremsen könnte. Im brandenburgischen Grünheide hat am Dienstagnachmittag offiziell die Auszählung der Stimmen zu den Plänen des US-Elektroautobauers begonnen.