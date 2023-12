Kritik an der Wirtschaft Woidke sieht niedrige Löhne als Gefahr für Standort Brandenburg

Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sind in Ostdeutschland niedrigere Löhne als im Westen der Bundesrepublik nicht mehr zu rechtfertigen. „Die Zeiten, wo Tarifverträge zwischen Ost und West unterschieden haben, müssen vorbei sein“, erklärte Woidke am Montag auf der DGB-Betriebsrätekonferenz unter seiner Schirmherrschaft in der Potsdamer Staatskanzlei. In ungewöhnlich scharfer Form ging Woidke vor 150 Betriebsräten aus ganz Brandenburg mit der zurückhaltenden Lohnpolitik von Unternehmen ins Gericht.

„Es ist mittlerweile ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort Brandenburg, weil Fachkräfte inzwischen einen Bogen um unser Land machen, weil Leute sagen: Wieso verdiene ich denn in Cottbus, Wittenberge oder Fürstenwalde weniger als im Westen? Das muss weg!“, sagte Woidke. „Wer Fachkräfte will, muss sie gut bezahlen!“ Er sei es Leid, noch nach über 30 Jahren über Ost und West zu diskutieren, und „ich bin es erst recht leid, zwischen Ost und West auch noch eine Trennung zulasten der Ostdeutschen zu haben.“ So sei er schockiert darüber gewesen, als er erfahren habe, wie wenig Facharbeiter bei Goodyear in Fürstenwalde verdienen würden. Der Konzern hatte die angekündigte Schließung auch mit dem angeblich hohen Lohnniveau begründet. Die Betriebsrätekonferenz solidarisierte sich mit der dortigen Belegschaft.

Proteste gegen die die drohende Schließung des Reifenwerkes in Fürstenwalde © dpa/Soeren Stache

Unter Verweis auf die Erfolge Brandenburgs, etwa das bundesweit stärkste Wirtschaftswachstum, sicherte Woidke den Betriebsräten und Gewerkschaftern zu: „Ich werde mit Euch gemeinsam dafür kämpfen, damit diese gute Entwicklung auch bei den Menschen ankommt.“ Dafür gab es Beifall. Doch Woidke erntete auch Kritik, weil der öffentliche Dienst auch in Brandenburg selbst seiner Vorbildrolle nicht gerecht werde, wie Mike Döding, Verdi-Geschäftsführer für den Bezirk Potsdam-Nordwest, sagte: „Die Differenz zwischen Wort und Tat tut einem weh.“

Wenn Verdi allein in dieser Woche in Brandenburg und Berlin fast 20.000 Menschen am Mittwoch und Donnerstag für die anstehende Tarifrunde der Länder zu Warnstreiks auf die Straße bringen müsse und bringen werde, „dann ist das ein schlechtes Zeichen.“ Als konkrete Negativ-Beispiele nannte er die teils nur knapp über Mindestlohn zahlende landeseigene Brandenburger Lottogesellschaft, aber auch die Stadtwerke Potsdam.

Und Brandenburgs Arbeits- und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprach sich - im Unterschied zu Woidke - sogar für „realistischere“ Lohnforderungen von Gewerkschaften in diesen Krisenzeiten aus. Angesichts der Lage sei es schon „außergewöhnlich“, den Inflationsausgleich zu schaffen, die Reallöhne konstant zu halten, sagte Steinbach - und erntete Widerspruch. Gewerkschaftsvertreter wiesen den verkappten Vorwurf überhöhter Forderungen zurück.

Als Gegenbeispiel nannte Stefanie Albrecht-Suliak, Landesbezirkschefin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (BCE), die mit dem Unternehmen Leag ausgehandelte Tariferhöhung um 10,5 Prozent. Die Leag sei schließlich ein Krisengewinner, habe die größten Gewinne ihrer Geschichte eingefahren. Dem stimmte Steinbach zu, betonte aber: Es gibt nicht nur die Sonnenseite. Es gebe auch viele Bestandsunternehmen, die Probleme hätten, auch wenn Brandenburg von einer Insolvenzwelle bisher zum Glück verschont geblieben sei.

DGB-Landesbezirkschefin Katja Karger mahnte erneut ein Tariftreuegesetz für Brandenburg nach Berliner Vorbild an, mit dem öffentliche Aufträge ab einer bestimmten Größe an Tariflöhne gekoppelt würden. „Es ist kein Allheilmittel, aber ein Baustein. Das Berliner Gesetz funktioniert sehr gut“, sagte Kager. Es könne nicht sein, dass tarifgebundene Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge benachteiligt werden, sich gar nicht erst bewerben, weil sie nicht konkurrenzfähig sind, das sei eine Katastrophe. In Brandenburg sind nach ihren Worten nur 17 Prozent der Firmen tarifgebunden, erhalten nur 47 Prozent der Beschäftigten tarifliche Gehälter, was noch unter dem Bundesschnitt liege.