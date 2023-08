Zehn Jahre Regierungschef in Brandenburg Dietmar Woidkes Verdienste und Versagen – eine Bilanz

Die Umfragen sind mies wie nie, die extrem rechte AfD liegt mit Abstand vorn: Zur Landtagswahl 2024 will es Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) trotzdem noch einmal wissen. Der 61-Jährige regiert bereits seit einer Dekade, was in der Politik eine ziemliche Ewigkeit ist. Am 28. August 2023 ist es auf den Tag genau zehn Jahre her, dass er vom Landtag zum Nachfolger des erkrankten Matthias Platzeck gewählt und als Ministerpräsident vereidigt wurde.