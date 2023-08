Zu wenig Sicherheit bei Windrädern In Brandenburg fehlen Löschkonzepte

Im Land Brandenburg gibt es bislang kein eigenes Konzept zum Löschen von Bränden an Windkraftanlagen. „Bisher wird den Feuerwehren empfohlen, bei Bränden an Windenergieanlagen, insbesondere im Bereich der Gondeln und der Rotorblätter, das umliegende Gelände großräumig abzusperren und die Anlage kontrolliert abbrennen zu lassen“, heißt es in einer Antwort des Potsdamer Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der Potsdamer CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig. „Eine Brandbekämpfung mit konventionellen Mitteln der Feuerwehr ist in der Regel nicht möglich.“

Seit 2000 gab es im Land Brandenburg insgesamt 21 größere Havarien an Windkraftanlagen, darunter auch Brände. Die Fragestellerin Ludwig fordert deswegen, dass die Landesregierung die Sicherheit von Windkraftanlagen stärker in den Blick nimmt.

„Mit dem geplant hohem Niveau des Zubaus von Windkraftanlagen stellt sich natürlich die Frage nach der Sicherheit und Umweltverträglichkeit“, sagte Ludwig auf Anfrage der PNN. „Mit zunehmendem Ausbau steigt die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ereignissen.“ Da eine Brandbekämpfung mit konventionellen Mitteln der Feuerwehr nicht möglich sei, sei eine Vorsorge wichtig. „Denn viele Windkraftanlagen befinden sich schon heute im Wald oder in der Nähe eines Waldes.“

Die Parlamentarierin hatte sich beim Ministerium erkundigt, ob brennende Windräder in Brandenburg eventuell auch aus der Luft gelöscht werden können. Das aber scheint bislang noch nicht probiert worden zu sein. „Von der Fliegerstaffel der Bundespolizei wurde auf Anfrage bestätigt, dass sie zur Brandbekämpfung an Windenergieanlagen bisher weder in Brandenburg noch in Mecklenburg-Vorpommern angefordert wurden“, heißt es in der Antwort des Ministeriums.

Die Entwicklung von Löschdrohnen befände sich derzeit in der Erprobung für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden. Zu Löschmaßnahmen an Windenergieanlagen lägen bisher keine Erkenntnisse vor.

„Hinsichtlich des Einsatzes von Löschhubschraubern und Löschdrohnen zur Bekämpfung von Bränden an Windenergieanlagen bedarf es der Bewertung des tatsächlichen Einsatzwertes in Relation zu den damit verbundenen Aufwänden und Risiken“, macht das Ministerium klar. Entsprechende Erkenntnisse lägen bisher nicht vor. Auch eine abschließende Bewertung könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden.