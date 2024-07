Zu wenig Stimmzettel zur Kommunalwahl Wiederholungswahl nach Pannen in Michendorf

Nicht nur in Berlin ereignen sich Wahlpannen. Zur Kommunalwahl am 9. Juni erlebte aber auch die Brandenburger Nachbargemeinde Michendorf Pannen, die nun zu einer Wahlwiederholung führen: In Wahllokalen in Michendorf und im Ortsteil Wildenbruch fehlten Wahlzettel, in Wildenbruch waren laut der CDU Wildenbruch ab spätestens 16 Uhr keine Stimmzettel mehr verfügbar. Letztlich hatten 31 Wählende nicht abstimmen können.

Wiederholungswahl am 22. September

Nun beschloss die neu gewählte Gemeindevertretung von Michendorf in ihrer konstituierenden Sitzung am Montag, die Wahlen der Ortsbeiräte Wildenbruch und Michendorf in Teilen zu wiederholen. „Die Wiederholungswahl werden wir im Rahmen der Landtagswahl am 22. September veranstalten“, sagte Wahlleiter René Bayer. Erneut abgestimmt wird in drei von sechs Wahlbezirken in Michendorf und in allen drei Wahlbezirken in Wildenbruch. „Das betrifft die Urnenwähler. Die Briefwahl bleibt an sich gültig“, so Bayer. Sollte es durch die Wahlwiederholung Veränderungen in den Ortsbeiräten geben, würde der Wahlausschuss anschließend zusammentreten, so Bayer.

Dieses Wagnis hätten wir nicht eingehen müssen. René Bayer, Wahlleiter in der Gemeinde Michendorf

Die Verwaltung hatte, ausgehend von der Wahlbeteiligung vergangener Wahlen, Stimmzettel für rund 80 Prozent der Wahlberechtigten vorbereitet. Doch lag diesmalige Wahlbeteiligung zur Ortsbeiratswahl in manchen Bezirken höher. Rückblickend sagt Bayer: „Dieses Wagnis hätten wir nicht eingehen müssen.“ Zu wenig Stimmzettel würde es zukünftig nicht mehr geben. „Jetzt gibt es für 100 Prozent der Stimmberechtigten Stimmzettel.“

Wahlleiter René Bayer hatte gegenüber der Gemeindevertretung einen Wahleinspruch gegen die Wahl eingereicht. Zuvor hatte ein Wahlberechtigter, der am Wahltag nicht wählen konnte, Einspruch gegen die Wahl eingelegt. Er sei für eine Wiederholung, so Bayer, damit jeder sein demokratische Recht wahrnehmen könne.

Wir haben uns informiert und vorbereitet, nur um schlussendlich nicht wählen zu dürfen. Erstwähler in der Gemeinde Michendorf

Das Verwaltungshandeln habe in der Gemeinde Michendorf und gerade im Ortsteil Wildenbruch zu viel Unmut in der Bevölkerung geführt, berichtet Gregory Gosciniak (CDU), Mitglied im Wildenbrucher Ortsbeirat. Nach der Wahl hätten ihn Bürgerinnen und Bürger aufgesucht, die ihre Stimme nicht abgeben konnten. „Darunter eine Dame, die mir sagte, dass sie in der DDR zwar alle wussten, wer zu wählen war, aber zumindest gab es Wahlzettel. Auch kamen Erstwähler zu mir, die sagten: ‘Wir haben uns informiert und vorbereitet, nur um schlussendlich nicht wählen zu dürfen. Das war vorerst unser letzter Wahlversuch’“, so Gosciniak. Er lobte Bayers Selbstanzeige der Wahlpannen.