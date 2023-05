Zwei vermisste Männer in Oberhavel  Zabelsdorf hofft auf ein Wunder 

Eine Entenfamilie hat es sich am Dienstagmittag am Ufer des Großen Wentowsees in Zabelsdorf gemütlich gemacht. Fahrradtouristen durchkreuzen das Dorf. Das Postauto weicht dem Linienbus nach Gransee aus. Eine Frau unterhält sich mit ihren Nachbarn über den Gartenzaun. „Dann lasst es euch mal gut gehen, trotz der schlimmen Sachen hier“, sagt sie zur Verabschiedung und steigt dann auf ihr Fahrrad.