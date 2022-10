Corona-Lage in Potsdam Covid-Inzidenz bleibt hoch

Die Corona-Inzidenzen bewegen sich in Potsdam weiterhin auf hohem Niveau - im Wochenvergleich deutet sich aber eine leichte Entspannung an. Mit 373 registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das brandenburgische Landesgesundheitsministerium am Donnerstag (20.10.) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 719,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das war zwar deutlich mehr als am Mittwoch, als der Wert bei rund 650 lag, aber weniger als am Donnerstag der Vorwoche mit einer Inzidenz von 803. Bislang wurde in dieser Woche keine Inzidenz über 800 gemeldet - ein Wert, der in der Vorwoche mehrfach überschritten wurde.

Im Landesvergleich bewegt sich Potsdam aktuell im Mittelfeld. Es wird davon ausgegangen, dass die realen Infektionszahlen höher liegen, da sich nicht alle Infizierten testen lassen. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam rund 73.000 Corona-Fälle registriert.

