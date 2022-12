Coronazahlen in Potsdam Lage in Stadt und Land entspannt sich

Die Corona-Lage in Potsdam entspannt sich den Inzidenzzahlen des brandenburgischen Gesundheitsministeriums zufolge. So wurde für den Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 138,1 vermeldet, ein Rückgang nach Inzidenzen von über 300 innerhalb einer Woche. Insgesamt 84 Neuinfektionen wurden in der Landeshauptstadt verzeichnet. Allerdings werden längst nicht mehr alle Infektionen an Ärzte und Gesundheitsämter gemeldet.

Mit dem Rückgang liegt Potsdam im Trend. In ganz Brandenburg gehen die Inzidenzen zurück. Insgesamt 1566 Neuinfektionen wurden verzeichnet, sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es in der Mark. Im roten Bereich ist die landesweite Hospitalisierungsinzidenz mit 12,73, die die Auslastung in Krankenhäusern anzeigt. (KG)

