Cyberattacke geht weiter Potsdamer Rathaus schaltet Internet wieder komplett ab

Potsdam geht wieder offline. Nur einen Tag nach der Wiederinbetriebnahme von Online-Dienstleistungen schaltet das Potsdamer Rathaus seine Internetservices wieder ab. Grund dafür seien automatisierte und nicht autorisierte Zugriffe auf die Internetangebote der Stadtverwaltung, hieß es am Dienstagabend aus dem Potsdamer Rathaus. Hinweise auf möglichen Datenklau von Rathaus-Servern oder auf kriminelle Datenverschlüsselungen durch Schadsoftware gebe es bislang nicht, erklärte die Verwaltung.

Aktuell werde die Situation mit dem Landeskriminalamt und anderen Sicherheitsbehörden überprüft und untersucht, so die Mitteilung der Stadt. Aus der Analyse dieser Auswertung würden weitere Schritte folgen, hieß es.

Erst am Montag hatte man laut Mitteilung der Stadt einen erweiterten Virenscanner aufgeschaltet. Der meldete dann am gestrigen Dienstag eine hohe Anzahl automatisierter Kommunikationsversuche aus dem internen Netz der Landeshauptstadt Potsdam an externe Server. Da dies als Hinweis auf Schadsoftware interpretiert werden kann, wurden die Server der Landeshauptstadt wieder vom brandenburgweiten Landesverwaltungsnetz getrennt. Auch die seit dem 16. Januar wieder eingerichtete E-Mail-Kommunikation über die üblichen Adressen wurde erneut komplett abgeschaltet.

