Die aktuellen Staustellen in Potsdam Breite Straße und Zeppelinstraße teils gesperrt

Auf einigen Potsdamer Hauptverkehrsstraßen muss in der Woche bis zum 25. Juni wegen Bauarbeiten mit Behinderungen gerechnet werden.

Mit Staugefahr in allen Richtungen rechnet die Stadtverwaltung wegen der andauernden Arbeiten am Leipziger Dreieck. Dort ist die Leipziger Straße als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Aus Richtung Lange Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis zur Höhe der Autowerkstatt möglich.

Stadtauswärts ist die Straße Brauhausberg wegen Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg als Einbahnstraße ausgewiesen. Stadteinwärts können Radfahrende dort nicht passieren. Sie werden über die Leipziger Straße umgeleitet.

Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Im Bereich Albert-Einstein-Straße ist die Verkehrsführung verändert. Die Straße Brauhausberg ist außerdem für den Bau von Haltestellen in Höhe Finkenweg und in der „oberen“ Templiner Straße halbseitig gesperrt.

Das Leipziger Dreieck aus der Luft fotografiert Ende Mai 2023. © Lutz Hannemann 14482 POTSDAM

Am Tramgleis wird in der Straße Am Kanal gearbeitet. Daher sind zwischen Französische Straße und Platz der Einheit die Fahrspuren beeinträchtigt. Aus der Französischen Straße kann nicht nach links in die Straße Am Kanal abgebogen werden.

Wegen Leitungsarbeiten ist der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt. Für jede Fahrtrichtung steht eine Fahrspur zur Verfügung.

In der Breiten Straße werden zwei Regenabläufe im Bereich der Haltestelle Naturkundemuseum gewechselt. Daher stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

In der Daimlerstraße in Babelsberg wird eine Schmutzwasserleitung zwischen Voltastraße und Lutherplatz repariert. Daher ist der Straßenabschnitt gesperrt.

Die Zeppelinstraße ist stadtauswärts zwischen Stormstraße und Straße Im Bogen wegen Leitungsarbeiten auf eine Fahrspur eingeschränkt. Wegen einer Havarie muss zudem in Höhe Schafgraben eine Spur stadtauswärts gesperrt werden.

Halbseitig gesperrt ist die Lennéstraße von der Einmündung Zeppelinstraße bis Köhlerplatz / Zimmerstraße. Grund sind Leitungsarbeiten.

Eine Baustellenampel ist in der Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei installiert, dort wird eine Fernwärme- und Trinkwasserleitung gebaut, die Straße ist halbseitig gesperrt.

Parkplätze und der Gehweg sind in der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion wegen Tiefbauarbeiten teils eingeschränkt.

Aktuelle Informationen zum Verkehrsgeschehen bietet die Stadt Potsdam unter www.mobil-potsdam.de.