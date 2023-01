Einbrecher im Kirchsteigfeld gestellt Mit Drogen und gestohlenem Rad zum Einbruch

Zwei Kleinkriminelle aus Potsdam hatten gleich doppelt Pech: Erst misslang ihnen ein offenbar geplanter Einbruch, dann wurden sie auch noch von der Polizei gestellt. Laut der zuständigen Polizeidirektion West hatten am frühen Donnerstagmorgen ein 23-jähriger und ein 35-jähriger Mann versucht, über eine Kellertür in ein Mehrfamilienhaus in Kirchsteigfeld einzusteigen. Polizeibeamte haben die beiden jedoch beobachtet und an Ort und Stelle gestellt. Beide Männer waren der Polizei bekannt.

Am Tatort führten sie laut Polizei Betäubungsmittel und ein gestohlenes Damen-Fahrrad mit sich. Die beiden erwarten nun Anzeigen wegen versuchtem Einbruch und Diebstahl.

Zur Startseite