Eiskeller Potsdam Kellergewölbe am Brauhausberg vor Einsturz bewahrt

Wer vergangene Woche am Eiskeller am Brauhausberg vorbeigefahren ist, hat es vielleicht bemerkt: An dem Berghang hinter dem „Blu“-Schwimmbad fanden umfangreiche Rodungsarbeiten statt, die Leipziger Straße war kurzfristig zwischen den Straßen Am Magazin und An der Lokremise einseitig gesperrt. Doch wozu waren die Bäume gefällt worden?

Anscheinend war das alte Kellergewölbe, in dem früher Bier kühl gelagert wurde, einsturzgefährdet: „Der ehemals vorhandene Baumbestand wurde gerodet, da er einerseits nicht verkehrssicher war und andererseits das Wurzelwerk der Bäume das Gewölbe angriff“, sagt Stadtsprecher Markus Klier auf Nachfrage der PNN.

Das Gewölbe dient seit einigen Jahren Fledermäusen als Winterquartier. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Um das darin befindliche Fledermaushabitat zu erhalten, wurde außerdem Boden abgetragen, um das Gewölbe zu entlasten und im Inneren fanden in der ‚fledermausfreien Zeit‘ von April bis Oktober des vergangenen Jahres Maßnahmen zur Behebung statischer Schwachstellen statt.“ Im Eiskeller selbst fanden keine Arbeiten statt.

Es sollen wieder neue Bäume auf dem Hang hinter dem Blu-Schwimmbad angepflanzt werden, allerdings nur seitlich des Kellergewölbes und mit ausreichendem Abstand. „Die Arbeiten sollen ab April nächsten Jahres starten und bis Oktober abgeschlossen sein“, so Klier. Aktuell seien im Rahmen der zu errichtenden Treppe zu einem privaten Nachbargrundstück jedoch noch planungsrechtliche Fragen zu klären, es könne also möglicherweise zu Verzögerungen kommen.

Der Eiskeller stammt aus dem 19. Jahrhundert, als auf dem Brauhausberg unter anderem die Brauerei Adelung und Hoffmann aktiv war. Das Gewölbe ist nicht denkmalgeschützt, aber für die Öffentlichkeit gesperrt. Seit einigen Jahren dient es Fledermäusen als Winterquartier.