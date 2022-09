Erneuter Abbiegeunfall in Potsdam Radfahrerin verletzt

Potsdam - Schon wieder ist in Potsdam eine Person bei einem Abbiegeunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Fahrradfahrerin in der Leiblstraße an.

Der Mann war mit seinem Wagen unerlaubterweise links abgebogen und hat dabei offenbar die entgegenkommende Radfahrerin missachtet. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, die Radlerin landete auf der Motorhaube des Autos und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin wurde in einem Rettungswagen untersucht und versorgt. Danach konnte sie weiterfahren.

Nur einen Tag vorher hatte es am Stern ebenfalls einen Abbiegeunfall gegeben. Ein Lastwagen hatte eine Rollstuhlfahrerin angefahren und leicht verletzt.

