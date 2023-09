Eröffnung auf Hermannswerder Moderne Schule mit Trainings-OP-Saal

Beim Inselfest auf Hermannswerder kann am Sonnabend zwischen 12 und 17 Uhr die am neuen Standort eröffnete Schule für anästhesietechnische und operationstechnische Assistenz besucht werden. Dabei besteht die Möglichkeit, das Skillslab, einen OP-Saal zum berufspraktischen Lernen, zu besichtigen. Die angehenden technischen Assistenten, ATAs und OTAs, des Gesundheitscampus Potsdam lernen nun in einem historischen Backsteingebäude, das innen ein modernes Trainingslabor beherbergt, teilte der Gesundheitscampus mit.

„Wir sind stolz, den Standortwechsel und die Schulerweiterung geschafft zu haben“, sagt Schulleiterin Manuela Heyn. „Hier können wir die ATAs und OTAs unter optimalen Bedingungen auf die berufliche Praxis vorbereiten.“ Zur umfangreichen Ausstattung gehören beispielsweise ein Trainer zur Schlüssellochchirurgie mit Endoskopieturm, ein Narkosegerät und Geräte für die videoassistierte Atemwegsversorgung.

„Der Bedarf an ATAs und OTAs in den Kliniken ist hoch“, sagt Steffi Fleschner, Geschäftsführerin des Gesundheitscampus. Am Sonnabend wird über die Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Die 2016 gegründeten Schule bietet jedes Jahr 26 Ausbildungsplätze zum 1. Oktober an.