Ex-Kleingartensparte Angergrund Tamax konkretisiert Angebot für Flüchtlingscamp

Für dringend benötigten Wohnraum für Flüchtlinge hat der in Potsdam nicht unumstrittene Investor Tamax der Stadt nun ein offizielles Angebot vorlegt - und zwar für sein Babelsberger Grundstück, auf dem sich einst die Kleingartensparte Angergrund befand. Gemeinsam mit der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt (Awo) habe man ein erstes Konzept für eine Containersiedlung erarbeitet, in der bis zu 500 Menschen unterkommen könnten. Diese könnte ab dem vierten Quartal in Betrieb gehen, sollte dafür der politische Wille bestehen, erklärte Tamax-Chef Kay-Uwe Tank.

Knapp 1500 Flüchtlinge in diesem Jahr In diesem Jahr erwartet die Stadt Potsdam knapp 1500 Flüchtlinge. Zu ihrer Unterbringung hat das Rathaus bereits Hotelzimmer anmieten müssen, mehrere weitere Unterkünfte sind erst im Bau oder in der Planung. Zuletzt hatte die Stadtverwaltung auch geklagt, dass für junge Flüchtlinge die Plätze vor allem in weiterführenden Schulen immer rarer würden. (HK)

Die Stadtverwaltung hat bislang noch keine Angaben zu der Offerte gemacht, prüft das nun allerdings. 2018 hatte die Tamax als Eigentümerin die Sparte allerdings räumen lassen, während die große Mehrheit der Stadtpolitik bisher darauf beharrt, dass das Areal für Gärten genutzt wird. So war die Tamax bereits mit dem Angebot gescheitert, dort eine Wohnanlage zu errichten. Vor allem Linke, SPD, Grüne und Die Andere hatten große Vorbehalte geäußert.

Nun bietet die Tamax der Stadt eine öffentlich-private Partnerschaft an - um neben dem Sonderbauprogramm mit der Pro Potsdam kurzfristig für weitere Unterkünfte zu sorgen. So könnten nahe der Containersiedlung bis 2025 oder 2026 auch mehrere hundert Sozialwohnungen errichtet werden, bietet der Investor an. Das Areal sei gut angebunden, auch an den öffentlichen Nahverkehr, hieß es weiter.

Das Angebot war auch durch Vermittlung des Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Potsdam, Jan Jacobi, zustande gekommen. Awo und Jacobi hatten zuletzt die schwierigen Unterbringungsbedingungen für Flüchtlinge in der Orangerie der Biosphäre beklagt.

