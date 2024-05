Extavium wird zu Nano In Potsdam an die ISS andocken

Eine Raumfahrerin, ein Polarforscher, ein interaktiver Eisbohrkern oder ein Raumschiff, mit dem Kinder das Andocken an die ISS ausprobieren können - das frühere Extavium in Potsdam erfindet sich als Nano neu. Dabei sollen auch Schulen stärker bedient werden, Wissenschaft soll über Vorträge und Scienceshows an die Menschen gebracht werden, und auch der Exponatebau wird verstärkt.

Als es nach Corona im Extavium wieder losging, wurde saniert, die Ausstellung umgebaut und ein neuer Eingangsbereich hergestellt. Neue Exponate seien dazugekommen und das Team habe sich auf 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen wie Meteorologie, Geologie, Physik oder Biologie, darunter auch Pädagogen, verdoppelt, so Sebastian Zimmermann, Leiter der Experimentierstätte. Seit einem Monat ist auch das überarbeitete Labor fertig, ergänzt Tuulia Faber, Unternehmenssprecherin des Trägers Kinderwelt. Und schließlich kam mit den Veränderungen am 25. April auch der neue Name: Nano.

Wo, was und wie viel Das Nano liegt Am Kanal 57 und ist normalerweise von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14 Euro, Familienkarten machen es günstiger. Kurse kosten 7,50 Euro. An Events wie etwa Vorträgen nehmen Kinder kostenlos teil.

Näher an die Schulen

„Neu ist der pädagogisch-didaktische Hintergrund“, so Zimmermann. „Die Exponate stehen nicht nur herum, die Besucher werden nicht damit alleine gelassen.“ Wissenschaftler würden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, mit den Kindern die Exponate bespielen und ihnen Fragen stellen, sodass diese selbst Antworten finden. Zudem wolle man das alles auch in die Schulen tragen. Simon Steffens erarbeitet dazu mit seinem Team unter anderem digitale Lern- und Experimentiervideos, die im Unterricht genutzt werden können.

Zimmermann möchte Kinder euphorisieren, wie er sagt, und „die Wissenschaften wieder ein bisschen in den Fokus rücken“. Da helfen auch die rund 80 wechselnden Exponate auf den etwa 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Neu wird demnächst der Nachbau eines Eisbohrkerns sein, über den durch Berührung die Entwicklung des zugehörigen Gletschers dargestellt wird. Die Erkenntnisse dazu stammen aus der Expedition „Polarstern“ des Alfred-Wegener-Institutes. Deren Leiter, Markus Rex, wird im Dezember von diesem Abenteuer erzählen.

Das Nano hat jetzt ein eigenes Raumschiff, das an der ISS andocken kann. © Andreas Klaer

Ein anderer prominenter Gast ist bereits am 31. Mai im Haus: ESA-Astronautin Amelie Schoenenwald spricht darüber, was Raumfahrt mit dem Nano-Jahresthema Klima zu tun hat und steht für Fragen zur Verfügung. Außerdem nimmt sie dem Team eine „Raumschiff-Führerscheinprüfung“ ab. „Die Kinder können dann hier im Sommer ein Astronautinnentraining machen“, so Zimmermann. Eine Woche lang geht es um Fragen wie den Muskelabbau im Weltall, Astronautennahrung, die Herausforderung des Andockens an die ISS und Experimente im Weltall und mehr all-umfassendes.

Mehr Platz im Neubau

Doch die Exponate – darunter auch Dauerbrenner wie das Mäuselabyrinth, die Schokokusspumpe oder die Wärmebildkamera mit Selfie-Funktion – sollen in absehbarer Zeit mehr Platz bekommen: 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche sollen es werden, wenn in der Großbeerenstraße vermutlich vierstöckig neu gebaut wird, so Faber. Genug Platz, um auch dem pädagogischen Bereich und dem Exponatebau, der auch externe Aufträge übernimmt, mehr Platz zu geben. Die Eröffnung sei 2028/29 angepeilt, so die Sprecherin.