Fahrplan an Christi Himmelfahrt Änderungen im Tram- und Busverkehr

Wegen des Feiertags am Donnerstag passen die Potsdamer Verkehrsbetriebe (ViP) die Fahrpläne an. Am Mittwoch fahren Trams und Busse wie am Freitag an Schultagen. Nachts fahren die Linien wie in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

An Christi Himmelfahrt rollen Trams und Busse so wie sonntags. Nachts gilt der Fahrplan wie von Sonntag auf Montag.

Am Freitag fahren die Linien wie freitags an Schultagen. Zusätzlich fährt die Linie X15 zwischen Hauptbahnhof und Schloss Sanssouci. Die Tramlinie 98 bleibt im Depot. Nachts fahren Trams und Busse normal nach Plan. (akb)