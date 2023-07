Familienfest am Stern SPD kritisiert AfD-Veranstaltung

Mit deutlicher Kritik hat sich Potsdamer SPD gegen ein von der AfD am heutigen Samstag am Stern organisiertes Familienfest an die Presse gewandt. „Das sogenannte Familienfest am Stern ist ein kläglicher Versuch, dem Hass ein freundliches Gesicht aufzusetzen“, sagte Marcel Schulz, neuer Vorsitzender der SPD Potsdam laut Mitteilung.

Die AfD liefere keine Antworten auf die Sorgen und Nöte der Menschen, sondern nutze diese „schamlos aus, um Hass und Hetze zu verbreiten“, so Schulz weiter. „Dagegen werden wir in Potsdam immer wieder aufstehen.“ Die Gesellschaft brauche keine weitere Polarisierung und Ausgrenzung.

Der Kreisverband Potsdam hat für das Fest am Johannes-Kepler-Platz eine Hüpfburg, Zuckerwatte und Bratwurst angekündigt und die Einladung vor allem über soziale Netzwerke verbreitet. (sca)