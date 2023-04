Feuerwehr probte Ernstfall Verkehrsunfall-Übung in Golm

Bei einer großen Alarmübung der Feuerwehr Potsdam in Golm probten am vergangenen Samstag rund 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst den Ernstfall. An der zweistündigen Alarmübung im Bereich des Marie-Curie-Rings waren die Freiwilligen Feuerwehren Golm, Eiche und Grube beteiligt. Ziel war es, die Hilfeleistung bei einem komplexem Verkehrsunfall mit mehreren zeitgleich stattfindenden Einsatzszenarien zu üben, wie das Rathaus mitteilte.

Ausgangspunkt war ein inszenierter Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Gegen 10 Uhr wurden die freiwilligen Feuerwehren alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Golm übernahm einen PKW-Brand und rettete zeitgleich eine eingeklemmte Person aus einem deformierten Fahrzeug. Die Feuerwehr Eiche musste zwei Personen mittels schweren technischen Geräts aus einem anderen PKW befreien und sich mit dem Rettungsdienst abstimmen.

Eine Erschwernis: Ein brennender PKW hatte zuvor einen Flächenbrand ausgelöst, der einen mit Benzin gefüllten landwirtschaftlichen Anhänger bedrohte. Um ein realistisches Einsatzszenario darzustellen, waren alle Statisten vorab professionell geschminkt worden, um authentisch Verletzungen zu simulieren. Alle zuvor vermittelten Lerninhalte seien bei der Übung gut angewandt worden.