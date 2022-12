Garnisonkirche in Potsdam Pfarrstelle wird ab März neu besetzt

Der Theologe Jan Kingreen übernimmt die vakante Pfarrstelle am Turm der Garnisonkirche. Das teilte die Stiftung für das Großprojekt am Freitag mit. Diese werde die Stelle Anfang März antreten. Zugleich soll er für die evangelische Landeskirche auch in einer Jugendbildungsstätte in Berlin wirken.

Jan Kingreen © Stiftung Garnisonkirche / Stiftung Garnisonkirche

Kingreen, Jahrgang 1988, wurde in Oldenburg geboren. Er absolvierte sein Vikariat in der Potsdamer Pfingstkirchengemeinde und ist jetzt noch Geschäftsführer des Berliner Doms. Kingreen ist verheiratet, Vater zweier Töchter und lebt in Potsdam. Laut Stiftung soll er helfen, den im Aufbau befindlichen Turm zu einem Lernort der Demokratie und zu einem Ort der Friedens- und Versöhnungsarbeit zu entwickeln. Der Wiederaufbau und viele sich darum rankende Aspekte ist seit Jahren eines der Dauerstreitthemen in Potsdam. Kingreen ist Nachfolger der früheren Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst.

