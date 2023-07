Garnisonkirche Turmbau in DMAX-Serie zu sehen

Zum dritten Mal ist der Turmbau der Garnisonkirche in Potsdam im TV: Diesmal geht es um die Einwölbung der Kapellendecke. Bei der Decke wird eine spezielle Putztechnik angewendet, die sich Rabitz nennt. Der Drahtputz besteht aus einer tragenden Unterkonstruktion aus Metall, dem Rabitzgitter als Putzträger, und Putzmörtel. Die Konstruktion wird heute häufig wegen ihrer verbesserten Brandschutzeigenschaft verwendet, wie die Stiftung Garnisonkirche Potsdam mitteilte. Daneben geht es auch um den Einbau der gespendeten Ziegel, die Treppenläufe und die Arbeiten am Fahrstuhlschaft. Gezeigt wird der Film am Montag (17.7.) um 19.15 Uhr auf dem Privatsender DMAX.