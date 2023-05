Gastforscher in Potsdam Welcome Center der Uni ruft wegen Wohnungsmangel nach Hilfe

Hilferuf vom Welcome Center Potsdam: Die Einrichtung der Universität Potsdam, die Forschende aus dem Ausland bei ihrem Aufenthalt in Potsdam betreut, sucht für diese dringend Zimmer und Wohnungen: „Benötigt werden Unterkünfte in Berlin und Potsdam für einen Zeitraum von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren, vorzugsweise möbliert und mit gutem Anschluss an den ÖPNV, weil die wenigsten Forschenden ein Auto mitbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das knappe Wohnangebot macht es für Forschende zunehmend schwerer, eine Bleibe in Potsdam zu finden: „Angebote von Privatleuten wie auch von Wohnungsagenturen für Unterkünfte in Potsdam und Berlin nimmt das Welcome Center Potsdam gern jederzeit entgegen“, heißt es vonseiten des Welcome Centers. Da sich viele Forschende über ein Stipendium finanzieren, werden hauptsächlich günstige Wohnungen gesucht.

Viele Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler seien vom Potsdamer Wohnungsmarkt überfordert und frustriert, sagt Carolin Switala vom International Office der Uni Potsdam: „Es gab und gibt Forschende, die aufgrund des Wohnungsmangels beziehungsweise der Mietpreise nicht anreisen konnten oder wieder abreisen. Die Tendenz ist steigend.“