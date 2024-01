GFZ Potsdam Drei Ausgründungen im Jahr 2023

2023 haben sich drei Unternehmen aus dem Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) ausgegründet: Die Green Gate Genomics GmbH, die Fomon GmbH und die Fluxtec UG.

Green Gate Genomics bietet die Analyse von komplexen mikrobiellen Genomdaten und die Entschlüsselung von Erbgutinformationen. In den letzten Jahren ist die Hochdurchsatzsequenzierung von DNA und RNA einfacher und erschwinglicher geworden, die Nachfrage danach steigt: „Green Gate Genomics macht die Genomanalyse erstmalig für eine breite Anwendergemeinschaft in den Bio- und Geowissenschaften zugänglich“, heißt es in der Pressemitteilung des GFZ.

Fluxtec will dazu beitragen, die Explorationsrisiken von Geothermiebohrungen oder Bergbauprojekten zu verringern: Durch die Gasanalysen der Firma lässt sich unter anderem feststellen, wo es sich lohnt, Bohrungen nach Geothermie durchzuführen.

Fomon führt Datenanalysen von faseroptischen Messkampagnen im industriellen Bereich durch, etwa in der Infrastrukturüberwachung von Tiefbohrtechnik und beim Straßenbau. Dafür benutzt das Unternehmen Glasfaserkabel: Über kleinste Ausdehnungen der Kabel kann so zum Beispiel die Stabilität von Bohrlöchern überwacht werden.