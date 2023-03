Gründerservice informiert Kostenfreie Angebote im März in Potsdam

Der Gründerservice in Potsdam bietet im März kostenlose Seminare für angehende Selbstständige an. Informationen zu Fördermöglichkeiten, Beratungs- und Unterstützungsangeboten gibt es am morgigen Dienstag von 14 bis 18 Uhr im Potsdamer Rathaus. Das teilte die Stadt mit.

Der Gründerservice ist ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Potsdam, der Handelskammer Potsdam (HWK) sowie der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK). Gründungsinteressierte bekommen dabei kostenlose Beratung, Informationen über den Wirtschaftsstandort Potsdam und Auskunft über notwendige Genehmigungen und andere Formalitäten.

Ergänzend zu diesen Angeboten stellt die Gründungsberaterin Uta Meng nächste Woche Donnerstag, am 23. März, um 17.30 Uhr das „Gründungsökosystem“ der Stadt Potsdam an der Volkshochschule im Bildungsforum am Platz der Einheit vor. In ihrem Vortrag erklärt sie, was nötig ist, um ein Unternehmen in der Landeshauptstadt zu gründen, und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Der Vortrag wird von der Wirtschaftsförderung und der Volkshochschule unterstützt. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erforderlich unter www.gruenden-in-potsdam.de/veranstaltungen. (dol)

