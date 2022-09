Gut, günstig, ungewollt Wenig Nachfrage nach Selbstpflücke in Potsdam und Mittelmark

Rote Äpfel, lila Pflaumen, gelbe Birnen: Der Herbst ist die Zeit kräftiger Farben und voller Obstkörbe. In Potsdam und im Umland bietet eine Reihe von Höfen Selbstpflücke an. Der Andrang hält sich aber in Grenzen. Die Ernte ist durchwachsen: Manche Obstbäume tragen üppig, andere leiden unter der Dürre des Sommers. Ein Überblick über die Lage und Anlaufstellen für Selbsternte.

